В Златоусте осудили автомобилиста, протащившего инспектора ГАИ по асфальту

Правоохранитель получил множество травм

Златоустовский городской суд вынес приговор 28-летнему жителю Башкирии по делу о применении насилия в отношении полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ). Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 15 июня подсудимый, управляя автомобилем в нетрезвом виде, проигнорировал требование полицейского выйти и резко начал движение. Сотрудник ГАИ, пытаясь остановить нарушителя, обхватил стойку авто. Однако автомобилист увеличил скорость и протащил полицейского по асфальту.

В результате правоохранитель получил множество травм.

За нападение на полицейского мужчина проведет три года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.