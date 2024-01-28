В Златоусте одноклассники затравили 10‑летнюю школьницу

В дело вмешались полиция и прокуратура

В социальных сетях появилась информация о том, что в Златоусте в школе № 90 одноклассники издеваются над 10-летней ученицей 4 «Г» класса. Как сообщила семья девочки, они разговаривали с родителями обидчиков, а также с классным руководителем и директором школы, однако никаких мер принято не было. В дело вмешались полиция и прокуратура, передает ИА «Первое областное».

Информация об издевательствах над ребенком появилась накануне в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что одноклассники девочки постоянно обижают ее, бьют по ногам и спине, портят одежду и складывают в ее рюкзак мусор.

«Дотравили до такой степени, что сестра в школу идет со слезами и из школы приходит тоже со слезами. Мать неоднократно пыталась разговаривать с родителями этих детей, но это такие родители, у которых только агрессия и понты, поэтому кроме хамства мать от них ничего не услышала. Получился конфликт, и эти родители были приглашены в кабинет директора школы. После этого они сказали моей матери, чтобы она переводила ребенка в другой класс, и так обработали своих детей, что они буквально озверели. Начали гадить моей сестренке уже исподтишка — стали складывать мусор ей в рюкзак, портить одежду, на спине и ногах у нее стали появляться синяки. Начали выживать сестренку из класса», — написал брат девочки.

Также он добавил, что классный руководитель сначала пыталась урегулировать ситуацию, однако теперь регулярно отчитывает девочку перед всем классом и игнорирует моменты, когда ребенка унижают или портят ей одежду. И даже заявила, что пострадавшая все выдумывает.

Вскоре мама девочки вновь обратилась к директору школы. Женщина пообещала урегулировать ситуацию. Однако воз и ныне там.

В отделе полиции Златоуста сообщили, что выезжали в школу для установления всех деталей произошедшего.

«В ходе работы полицейские установили участников инцидента, выяснили детали происходящего, опросили все стороны конфликтной ситуации. По результатам проверки будет дана оценка взаимодействию органов системы профилактики», — прокомментировали в ведомстве.

Проверку по факту происходящего начала и прокуратура области.

«В ходе проверки будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также дана оценка соблюдению прав участников образовательного процесса. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в областном ведомстве.