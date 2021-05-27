В Златоусте областные спасатели нашли тело утонувшего мужчины

Поиски длились менее суток

Спасатели-водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в городском пруду Златоуста. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

26 мая во время купания на одном из городских прудов, в месте, не оборудованном для купания, утонул 53-летний мужчина. Очевидцы указали спасателям примерное место, в котором они видели плывущего человека. Однако поиски с лодки до наступления сумерек результата не дали.

Затем к поискам привлекли водолазов-спасателей, которые погружались на разную глубину более трех часов. Был расширен район поиска, обследовано 140 кв. м акватории.

Тело обнаружено на глубине более четырех метров, в 320 метрах от берега.