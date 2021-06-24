В Златоусте ночью загорелся автомобиль во дворе

На место прибыли пять пожарных

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В ночь на четверг, 24 июня, в златоустовском дворе загорелась «Лада Калина». Очевидцы вызвали пожарных. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Легковушка вспыхнула во дворе дома № 15 по улице Бориса Ручьева. Через три минуты пять пожарных прибыли на место происшествия. Огонь был полностью ликвидирован через 22 минуты.

«По предварительным данным, возгорание произошло из-за причин, связанных с неосторожным обращением с огнем», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщают жители Златоуста, на северо-западе города в эту же ночь сгорел еще один автомобиль.

На прошлой неделе из-за неосторожного обращения с огнем в Копейске сгорела иномарка.