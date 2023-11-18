В Златоусте несколько дней разыскивают 87-летнюю женщину

Обследование реки Тесьмы, у которой живет пенсионерка, результатов не дало

Спасателям поступило сообщение о пропаже 87-летней жительницы Златоуста. Продолжавшиеся несколько дней поиски, в том числе обследование реки Тесьмы, пока не дало результатов, сообщили 18 ноября в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Известно, что бабушка жила одна в частном доме по улице Береговой у самой реки Тесьмы. Несколько дней назад она ушла в неизвестном направлении и ничего не сказала своим родственникам. Первое время они думали, что она вернется домой, но этого не произошло, и тогда родные пропавшей обратились за помощью к спасателям.

«Дом пропавшей стоит на берегу реки Тесьмы, резкие подъемы и спады уровня воды в которой могли сыграть роковую роль в судьбе пожилого человека. Спасатели с использованием гидрокостюмов провели обследование береговой линии, дна и акватории на всем протяжении от дома пропавшей до впадения реки в городской пруд. Поиск результата не дал»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели продолжают поиски женщины по разным направлениям.