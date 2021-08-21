В Златоусте неизвестный пытался купить 11-летнюю девочку

Мужчина подошел к группе детей и предложил им деньги взамен на их подругу

Накануне вечером, 20 августа, в Златоусте неизвестный подошел к группе детей, которые гуляли на улице, и предложил друзьям 11-летней девочки продать ему их подругу за две тысячи рублей. Юная местная жительница, которую хотели купить, сразу же позвонила своему отцу, а мужчина уехал на такси, сообщил знакомый семьи в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе городской площадки по улице 1-ая Нагорная около 21:00. По словам автора поста, мужчина, пристававший к детям, приехал к одной женщине. Но, видимо, свидание сорвалось, и тогда он направился к группе детей.

«Он начал упрашивать девочку поехать с ним, при этом предлагал деньги ее друзьям за нее, 2000 рублей. Дети испугались и позвонили родным»,— написал автор.

Со слов детей, мужчине на вид около 40-45 лет, рост около 170 сантиметров, светлые волосы, на левой руке татуировка от плеча до локтя. Одет мужчина был в светлые борцовку и бриджи с карманами.

«Короче, мы его не поймали, ему повезло, разминулись в несколько минут, он уехал на черном „Рено Логан“. Мужик, если ты это читаешь, отзовись, пожалуйста, ты его забирал возле частного дома выше магазина»,— добавил знакомый семьи девочки.

Также автор поста попросил водителей такси оказать им помощь в поиске описанного выше мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что городская полиция начала проверку по факту публикации в социальных сетях.