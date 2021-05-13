В Златоусте неизвестные прострелили окно автомобиля

Хозяйка машины не стала обращаться в полицию

Жительница Златоуста обнаружила пробитое пулей стекло своей машины на парковке возле магазина. Об этом сегодня, 13 мая, она рассказала корреспонденту Первого областного информагентства.

Екатерина С. решила отправиться по делам на своем авто накануне, 12 мая. Прибыв к месту парковки машины на улицу Свердлова, 22, женщина обнаружила разбитое окно.

«Подошла, смотрю — вдребезги стекло разбито. Сказала мужу. Обнаружили маленькую дырочку посередине треснувшей области и поняли, что это был выстрел из какого-то оружия. Камер наблюдения поблизости нет. Думаю, бесполезно искать виновника», — рассказала пострадавшая.

Женщина внимательно осмотрела салон автомобиля и больше не обнаружила никаких повреждений. Впрочем, как и пули.

«Мы решили не обращаться в полицию и поставить новое стекло за свой счет», — заявила автомобилистка.

Аналогичный инцидент произошел в Златоусте пару лет назад на стоянке по улице Гагарина. Пострадавший Константин Г. обнаружил простреленное правое окно своего автомобиля. Мужчина не обращался в полицию.

«Главное, что все близкие живы и здоровы. Остальное — мелочи, ничего страшного», — посчитал златоустовец.

Тем временем челябинский автоблогер Юрий Панченко отметил, что в подобных ситуациях необходимо обратиться к участковому уполномоченному и зафиксировать материальный ущерб.

«Нужно найти пульку от воздушного ружья или пистолета и отметину, куда она попала внутри салона. Потом натянуть нить от дырки в стекле до места попадания, и она даст вам направление, откуда был выстрел. Если стреляли с балкона или из окна, то это легко можно установить», — прокомментировал Юрий Панченко.

Также автоблогер отметил, что необходимо обратиться в страховую компанию и написать заявление на получение компенсации. Если у владельца машины есть договор КАСКО, то в нем описаны условия страховых выплат. По ОСАГО, к сожалению, выплаты не предусмотрены.

Как ранее писал наш сайт, 6 лет назад в Магнитогорске хулиганы ночью обстреляли 10 автомобилей, стоявших во дворах по улице Московской и проспекту Ленина. Все пострадавшие владельцы машин тогда заявили в полицию.