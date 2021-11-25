В Златоусте нашли тело еще одной женщины, отравившейся угарным газом

Ее квартира находится этажом выше той, где обнаружили четверых мертвых молодых людей

По данным корреспондента медиахолдинга «Первый областной», в Златоусте на улице Аносова было найдено тело еще одной отравившейся угарным газом женщины. Ее квартира находится этажом выше той, где нашли мертвыми четверых молодых людей. 60-летняя женщина работала уборщицей в магазине «Магнит», но сегодня не вышла на смену. Погибшую обнаружил сын. В СУ СКР по Челябинской области пока нет данных об этом факте.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четверых молодых людей в одной из квартир по улице Аносова в Златоусте. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной смерти является отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.