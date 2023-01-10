В Златоусте нашли тела супружеской пары

Мужчина и женщина несколько дней не выходили на связь

В квартире одного из домов по проспекту 30-летия Победы нашли тела 60-летних супругов. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

С 1 января супруги перестали выходить на связь с родственниками, не подходили к двери, при этом свет в квартире оставался включенным. Обеспокоенные родственники вызвали спасателей.

«При помощи слесарного инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. После открытия железных входных дверей, закрытых на замок и на внутреннюю задвижку, оба супруга были обнаружены в квартире погибшими», — рассказали в областной ПСС.

Выясняются причины смерти мужчины и женщины.

По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Накануне, 9 января, в одной из квартир дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске нашли тело 17-летней девушки.