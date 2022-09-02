В Златоусте нашли сбежавшего из дома 7‑летнего мальчика

Ребенок уехал вечером на велосипеде

В Златоусте спасатели нашли и вернули домой 7-летнего мальчика. Ребенок решил сбежать из-за нежелания делать уроки, сообщили сегодня, 2 сентября, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мать ребенка забеспокоилась, когда накануне в 22 часа сын не вернулся домой. Женщина сразу позвонила в полицию. К поиску ребенка подключились спасатели и сотрудники пожарной охраны.

«Возле одного из местных магазинов заметили одинокого ребенка на красном велосипеде. Первокласснику объяснили, что его ищут, что учиться очень важно для каждого человека, погрузили велосипед и беглеца в машину и благополучно вернули домой к маме», — рассказали в областной ПСС.

Тем временем в окрестностях Сима разыскивают 60-летнего мужчину, который ушел из дома 28 августа и перестал выходить на связь.

Спасатели и полиция обследовали лес, заброшенные дома и кладбище. Поиски пока не принесли результата.