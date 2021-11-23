В Златоусте нашли мину возле школы

Взрывоопасный предмет обнаружили во время земляных работ

В Златоусте откопали взрывоопасный предмет на территории школы № 8. Во время проведения земляных работ, возле дома 87 на ул.1-я Нижне-Заводская вечером вторника, 23 ноября, обнаружен предмет похожий на мину, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Территорию вокруг школы оцепили спасатели. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи, полицейские ОП «Горный». Опасную территорию обследовали бойцы бойцов Росгвардии.

К счастью, найденный предмет оказался муляжом мины.