В Златоусте начался процесс по делу о гибели пяти человек от отравления угарным газом

За два года до трагедии в этой же квартире едва не погибла семья

Сегодня, 6 апреля, в Златоустовском районном суде начали рассматривать дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пяти человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). На скамье подсудимых — хозяин квартиры в доме по улице Аносова, 231, Рустам Фахриев. По версии следствия, он неправильно установил газовый котел на кухне, из-за чего случилась утечка вещества. Трагедия унесла жизни девушки, которая снимала злополучную квартиру, и троих ее друзей. Угарный газ по вентиляции просочился в квартиру этажом выше — там погибла 60-летняя женщина, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

На процесс сегодня пришли родственники всех жертв трагедии. В коридоре суда мы поговорили с Ольгой Рюминой. 23 ноября 2021 года в квартире на улице Аносова женщина потеряла единственную дочь, 20-летнюю Настю.

«В этот день она пришла в гости к друзьям. Я с ними близко знакома не была, но Настя рассказывала о них. Всегда открыто все говорила. Жила со мной. Тяжело. И до сих пор не могу понять, как так можно было установить этот котел неправильно. Для этого же есть специалисты. Вообще этот дом какой-то проблемный. И соседний тоже. Постоянно жалуются жильцы на запах газа», — поделилась потерпевшая.



На заседание по резонансному делу пришли и местные корреспонденты. Адвокаты Фахриева и сам подсудимый возражали против присутствия журналистов на процессе, ссылаясь на содержание сведений, не подлежащих огласке. Несмотря на доводы защиты, председательствующий судья Дмитрий Сержантов оставил процесс открытым.









К слову, защитников у Рустама Фахриева три — Егор Кожухов, Станислав Кучинский и Андрей Морозов. Последний на заседание не явился. Проводить допрос потерпевших без третьего адвоката подсудимый отказался. На сегодняшнем заседании прозвучало обвинительное заключение. Согласно материалам дела, аппарат должны были установить ближе к стойкому и герметичному дымоходу. Однако в квартире подсудимого эти условия соблюдены не были. Более того, за два года до чудовищной трагедии, жилье арендовала другая семья. Супруги также отравились угарным газом. К счастью, их удалось спасти.





В 2021 году квартиру № 23 снимала 20-летняя Виолетта Хомякова. С девушкой был заключен договор найма, она исправно платила 10 тысяч рублей в месяц. О том, что газовое оборудование неисправно, девушка не знала, равно как и о случае двухлетней давности. 23 ноября к Виолетте пришли друзья — 25-летний Николай Самохвалов, его 22-летняя девушка Анастасия Галкина и Анастасия Рюмина. Позже тела двоих погибших найдут в ванной, двое других вдохнули угарный газ в комнате. Утром следующего дня потерпевший Виталий Раздробин прочитал новость о гибели молодых людей и сразу же позвонил матери. Евгения Раздробина жила на третьем этаже, в квартире «№ 27. На звонок сына она не ответила. Мужчина бросился к ней на работу, однако коллеги сообщили, что на смену Евгения не вышла. Тело женщины сын обнаружил в коридоре квартиры.

Во время заседания Рустам Фахриев уворачивался от камер и прикрывал лицо стопкой бумаг. Подсудимому 38 лет, он разведен, имеет на иждивении двоих детей. В 2021 году судим по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и приговорен к штрафу.



— Подсудимый, вину признаете, не признаете, признаете частично? — спросил судья.



— Я пока не буду высказывать свою позицию, — коротко отрезал Рустам Фахриев.



После заседания адвокаты отказались комментировать тактику защиты журналистам.





Вместе с Виталием Раздробиным в суд пришли его супруга Марина и сестра Юлия. Они рассчитывают на суровое наказание для подсудимого.





«За 1,5 года Фахриев не принес извинения ни нам, ни другим потерпевшим. Вместо него активно работают адвокаты, предлагают примирение. Я готов решать все вопросы только в суде. О происшествии 2019 года мы узнали только после того, как потеряли маму. И жертв могло быть больше. Буквально за два месяца до рокового дня из этой квартиры я, жена и наши дети перебрались в дом матери, а она переехала в квартиру. И у двух погибших девушек есть маленькие дети. Тогда они остались с бабушками. Газовое оборудование в нашей квартире было установлено правильно, у нас его осматривали. Проверяли ли котел у Фахриева, я не знаю. На примирение не пойдем, просим его ответа за содеянное», — сказал потерпевший.

Возле дома № 231 припарковали машину двое молодых супругов с ребенком на руках. Они направились к подъезду, где находятся квартиры, в которых погибли люди.





— Вы давно здесь живете?



— Нет, не очень.



— Снимаете квартиру?



— Нет, купили.



— А в какой квартире живете?

— 22.



— Знаете, что произошло 1,5 года назад в соседней квартире?



— Знаем.



— У вас с газовым оборудованием все в порядке?



— У нас да.



Молодые супруги поспешили удалиться. Звонки и стук в двери соседних квартир не помогли — разгар рабочего дня, дома никого нет.

Поднимаемся на третий этаж. Звоним в квартиру № 26.

— Вы кто?



— Мы журналисты, хотели поговорить о гибели ваших соседей от отравления угарным газом.



Девушка открыла не сразу и попросила ее не фотографировать.

— С соседкой мы работали вместе в магазине «Магнит». Не сказать, что тесно общались. Я с утра до вечера на работе или дома. С соседями не дружу. Квартиру свою купила в 2020 году. После случившегося поменяла полностью газовое оборудование. До этого, как оказалось, неправильно было установлено. Трубу нельзя изолировать, обшивать материалами, — рассказала Лиля Исламова.



За дверями под номерами 23 и 27 тишина. Здесь больше никто не живет.