В Златоусте начальника смены завода осудили за смерть рабочего

37-летний мужчина погиб при открытии люка вагона

В Златоусте вынесли приговор начальнику смены промышленного предприятия. Он признан виновным в нарушении правил техники безопасности, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в июле 2020 года. Осужденный допустил к выполнению работ 37-летнего сотрудника, который не прошел инструктаж по технике безопасности. При открытии люка вагона мужчина получил смертельную травму.

В отношении начальника смены было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и месяц в колонии-поселении.