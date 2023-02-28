В Златоусте на улице умер мужчина

Сотрудники МЧС пытались реанимировать пострадавшего

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Сегодня, 28 февраля, на проспекте Гагарина в Златоусте заместитель начальника 8-1 пожарно-спасательной части заметил на снегу у дороги мужчину, потерявшего сознание. Сотрудник МЧС остановил машину, бросился к пострадавшему и начал непрямой массаж сердца. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Тут же на месте происшествия оказались специалисты Службы пожаротушения Златоустовского гарнизона.

«Они достали медицинский комплект для оказания доврачебной помощи и продолжили вместе проводить реанимационные действия в течение 10 минут до прибытия медиков. Однако прибывшие врачи констатировали смерть мужчины», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Причину смерти установят сотрудники судебно-медицинской экспертизы.