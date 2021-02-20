В Златоусте на школьницу напала свора собак

По данной информации организована прокурорская проверка

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В Златоусте на школьницу напала свора собак. Животные разорвали рюкзак девочки. Спасли ребенка проходившие мимо взрослые. По данному факту начата прокурорская проверка, уточнили сегодня, 20 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства.

«Девочка третьего класса шла в школу № 45. Неравнодушные люди заступились за нее. Собаки разорвали весь портфель, утащили учебники. Девочку, вместо учебы второй смены, Юлия Уфимцева, жительница Вокзала (район Златоуста. — Прим. ред.), отвела домой. Спасибо большое людям, которые встали на защиту девочки, особенно мужчине», — сообщил представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Стая собак живет в трубах между двумя детскими садами № 193 и 209, в районе дома на улице Аносова, 265.

«Ходить там очень страшно! В следующий раз ребенок так и не дойдет до школы. Сегодня рюкзак разорвали, а завтра и вовсе саму разорвут! У девочки шок, как она плакала, не передать словами. Мы, трое взрослых, пытались отобрать рюкзак у этих бестолковых собак!» — приводит в своей публикации слова местных жителей «Гражданский патруль».

В администрации Златоуста корреспонденту Первого областного информагентства рассказали, что проблема беспризорных собак в городе решится в ближайший год.

«В настоящее время у нас действует контракт на отлов и содержание бродячих собак. В мае будет заключен еще один подобный договор. Мы надеемся, что в этом году в нашем городе появится большой приют для бездомных собак. Уже готов земельный участок под него, есть часть оборудования — вольеры», — прокомментировал советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева рассказала, что в настоящее время организована проверка исполнения требований Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» в части отлова и стерилизации бродячих животных.

Добавим, что, помимо Златоуста, жалуются на бродячих собак жители Магнитогорска, Копейска и Челябинска.