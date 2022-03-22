В Златоусте на пожаре в квартире погибли двое мужчин

Предварительная причина ЧП — поджог

В Златоусте Челябинской области в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар. Спасатели работали на месте ЧП по повышенному номеру сложности. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин, сообщили в пресс-службе первого пожарно-спасательного отряда Златоуста.

Пожар произошел вечером 20 марта на улице Бушуева, 5. Жильцы позвонили пожарным и сообщили о том, что дом окутал густой едкий дым. Поскольку здание пустотное, спасатели присвоили пожару повышенный ранг 1-бис и отправились на место ЧП.

«По прибытии бойцы эвакуировали девять жителей, в том числе двух детей. Тушить очаг пожара пришлось с трехколенной лестницы через окно — входная дверь злополучной квартиры на втором этаже была заперта. Во время работы звенья газодымозащитной службы обнаружили хозяина квартиры — в апреле ему исполнилось бы 35 лет, — и тело его 57-летнего знакомого»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог неизвестным лицом. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в ночь на понедельник в Старокамышинске в квартире двухэтажного дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали жильцов дома, а в квартире, где вспыхнул пожар, обнаружили тела двух мужчин. Причины выясняются.