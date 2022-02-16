В Златоусте на пожаре в квартире погибла женщина

Хозяйка жилья уснула с непотушенной сигаретой

В Златоусте в однокомнатной квартире дома по проспекту Гагарина вспыхнул пожар. Продуктами горения отравилась 47-летняя хозяйка квартиры. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 16 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось прошлой ночью.

«Сообщение поступило около 3:31. Подразделения прибыли через 5 минут. Через 7 минут открытое горение было ликвидировано», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В социальной сети «ВКонтакте» подруга погибшей сообщила, что вместе с хозяйкой квартиры на пожаре погибла собака.

По предварительным данным, женщина употребляла алкоголь и курила в комнате. Она уснула с непотушенной сигаретой на диване. Так ее и нашли пожарные. Женщина отравилась продуктами горения и получила ожоги. Площадь пожара составила 15 кв. м. В квартире отсутствовал автономный пожарный извещатель.

Также Первому областному информагентству в ГУ МЧС по региону сообщили, что в ночь на среду, 16 февраля, в златоустовском поселке Центральный на пожаре в частном доме погибла 93-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В Челябинской области только за январь 2022 года на пожарах погибли 32 человека, двое из них — дети. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.