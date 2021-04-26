В Златоусте на пожаре в частном доме погибли две кошки и собака

Без жилья в результате ЧП остался сторож местного СНТ

Накануне днем, 25 апреля, в Златоусте сгорел частный деревянный дом. Хозяин строения не пострадал, однако на пожаре погибли его домашние животные. Подробнее с места событий рассказала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

ЧП произошло в садовом товариществе «Рассвет». Местный сторож, возвращаясь из бани, увидел, как полыхает не только его дом, но и надворные постройки. Сразу же вызвав пожарных, мужчина попытался спасти от огня ценные вещи и документы.

«Не знаю, из-за чего произошел пожар, я в это время в бане был. Успел вытащить из дома только паспорт, домашних животных спасти не успел»,— рассказал местный житель.

В результате на месте происшествия погибли две кошки и собака.

Возгорание ликвидировали 3 пожарных расчета и 14 человек личного состава. Причины возникновения пожара выясняют сотрудники отделения дознания.