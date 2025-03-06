В Златоусте на пожаре в частном доме погибла женщина

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности

В ночь на четверг, 6 марта, на улице Таганайской в Златоусте загорелся частный дом. Во время тушения найдено тело 67-летней женщины, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Горение началось с веранды, и путь к эвакуации был отрезан. Женщина проживала в доме с внуком, который накануне отпросился ночевать к друзьям и в доме не находился», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять включенные электроприборы на ночь, перегружать сеть. Установите в доме пожарный извещатель — в случае беды его сигнал прервет даже самый крепкий сон.