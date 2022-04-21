Сегодня, 21 апреля, на проспекте Гагарина в Златоусте загорелась упаковка на складе автозапчастей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
«Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайший срок, распространения огня на смежные помещения не допущено. Со слов работников автомастерской на складе проводились ремонтные работы. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания. На ликвидации пожара работало 3 единицы техники и 12 человек личного состава», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
В огне пострадал работник склада, его увезли в больницу с ожогами рук.