В ночь на четверг, 4 июля, в Златоусте на улице 4‑й Линейной загорелся частный дом. На месте происшествия обнаружено тело 74‑летней женщины, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте происшествия работали четыре автоцистерны и 19 человек личного состава Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.
«По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Установка пожарных извещателей поможет сохранить жизнь и здоровье, прервет даже самый крепкий сон во время задымления.