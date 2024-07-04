В Златоусте на пожаре из-за замыкания проводки погибла женщина

Сотрудники МЧС напоминают об установке пожарных извещателей

В ночь на четверг, 4 июля, в Златоусте на улице 4‑й Линейной загорелся частный дом. На месте происшествия обнаружено тело 74‑летней женщины, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте происшествия работали четыре автоцистерны и 19 человек личного состава Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.

«По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Установка пожарных извещателей поможет сохранить жизнь и здоровье, прервет даже самый крепкий сон во время задымления.