В Златоусте на двоих южноуральцев тайно оформили кредиты другие люди

Пострадавшие не по своей воле стали должниками микрофинансовых организаций

В Златоусте задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с кредитами. 27-летняя и 21-летняя женщины тайно оформили кредиты по паспортным данным потерпевших и потратили деньги на личные нужды. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в городской полиции.

Потерпевшими оказались 30-летний мужчина и 47-летняя женщина. Первого пострадавшего обманула сожительница — без согласия друга она оформила заем в микрофинансовой организации по его паспортным данным и получила 12 900 рублей. Другую потерпевшую обманула 21-летняя дочь. Девушка приехала из Челябинска и по данным матери взяла в МФО четыре тысячи рублей, а потом одолжила эти деньги знакомой.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данных частей статьи — лишение свободы на срок от двух до пяти лет», — сообщили в полиции Златоуста.

Сотрудники МВД напоминают о том, что нельзя отдавать документы в руки вторым лицам.