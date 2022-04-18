В Златоусте на 16-летнего кадета упали футбольные ворота

Подростка увезли в реанимацию

Прокуратура Златоуста организовала проверку после падения футбольных ворот на 16-летнего парня на территории казармы кадетского корпуса индустриального колледжа. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в минувшую субботу поздно вечером.

«На поле для мини-футбола во время игры на несовершеннолетнего упали ворота кустарного производства, представляющие из себя сварную конструкцию из металлического профиля без крепления к земле. Юношу доставили с травмами головы в реанимационное отделение больницы», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратура Златоуста даст оценку действиям должностных лиц. Кроме того, проверку проводит СКР по Златоустовскому городскому округу. После этого будет принято процессуальное решение.