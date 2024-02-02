В Златоусте мужчину осудили за убийство сожительницы

Тело погибшей виновный сжег на свалке

В Златоусте вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве (статья 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в мае прошлого года виновный поругался с 46-летней сожительницей, после чего ударил ее табуретом по голове и ранил ножом в грудную клетку. Тело мужчина вывез в село Куваши и сжег на несанкционированной свалке.

«На протяжении полугода виновный уверял родственников и знакомых, что женщина уехала на вахту», — рассказали в региональном СУ СКР.

Суд назначил виновному 12 лет колонии строгого режима.