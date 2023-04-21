В Златоусте мужчина врезался в дерево на угнанном авто

Подозреваемый украл из разбитой машины аккумулятор

В Златоусте задержали 25-летнего мужчину, угнавшего автомобиль. На чужой машине подозреваемый врезался в дерево. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть обратилась хозяйка автомобиля. Она поставила машину на парковку, а утром не обнаружила ее на месте.

«Сотрудники полиции обнаружили похищенную машину в районе леса в трех километрах от места угона. Задержан ранее судимый местный житель. Он не справился с управлением и въехал в дерево, после чего покинул место аварии. Позже он вернулся и забрал аккумулятор», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемый обязался отремонтировать разбитое авто. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.