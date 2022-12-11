В Златоусте мужчина с ножом напал на местную жительницу в подъезде дома

Рецидивист требовал деньги

В Златоусте неизвестный зашел в подъезд вслед за местной жительницей и начал требовать у нее деньги, угрожая ножом. Когда потерпевшая начала звать на помощь, мужчина скрылся. Полицейские задержали подозреваемого, сообщили 11 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказала правоохранителям 34-летняя женщина, она приехала на машине и зашла в подъезд дома. За ней зашел какой-то мужчина в легкой куртке и начал требовать, чтобы она отвезла его куда-то на своем автомобиле. Жительница Златоуста отказалась, тогда мужчина достал нож и начал требовать деньги.

«Потерпевшая достала из сумки кошелек и отдала 800 рублей. Нападавший стал требовать еще денег и выхватывать сумку. Когда женщина вырывала ее, злоумышленник выронил нож. Заявительница начала кричать, тогда незнакомец убежал»,— рассказали в ведомстве.

Женщина запомнила, как выглядел и во что был одет злоумышленник, и позвонила в полицию. Вскоре личность нападавшего установили, а затем разбойника задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний челябинец.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до 10 лет. Он помещен в изолятор временного содержания.