В Златоусте мужчина проник в аптеку и пытался проломить стену в ювелирный магазин

След злоумышленника помогла поймать служебная собака

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В полицию обратилась заведующая сетью аптек. Она рассказала, что неизвестный мужчина взломал дверь ночью и попал на камеры наблюдения. Он пытался проломить стену, чтобы пробраться в соседний ювелирный магазин, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Во время обследования помещения были изъяты улики. След преступника взяла служебная собака кинологической группы полиции Златоуста. Он довел сначала до детского парка, а затем — до торгово-развлекательного центра», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Злоумышленника вскоре задержали, им оказался 52‑летний ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.