В Златоусте мужчина под видом работника поликлиники продал пенсионерке массажеры за 30 тысяч рублей

В интернет-магазинах цена на приборы оказалась в 10 раз ниже

Жители дома по 7-й линии на проспекте Гагарина в Златоусте пожаловались на постоянное появление молодого человека в квартирах пенсионеров. Мужчина представляется сотрудником поликлиники, называет пенсионеров по их имени-отчеству и продает медицинские аппараты для омоложения за 30 тысяч рублей. Об этом ИА «Первое областное» рассказал житель дома Андрей Иванов.

«Моей маме скоро 84 года. Время от времени на работе я смотрю, что происходит возле подъезда, на домофоне установлена камера. Вижу, к ней какой-то молодой человек подходит, они разговаривали. Потом вместе с ней он зашел в подъезд. Когда я вернулся с работы домой, то с ужасом обнаружил два аппарата: „Алмаз-03“ и „Миотон“. Оказывается, этот молодой человек втерся в доверие к матери и продал ей это за 30 тысяч рублей. Мужчина сказал маме, что он из поликлиники», — сообщил южноуралец.



Ни чеков, ни контактного телефона продавец не оставил. Мужчина не знает, стоит ли обращаться в полицию, поскольку боится, что здоровье матери может подкоситься из-за допросов. Предприимчивого дельца неоднократно замечали в доме и другие жители. Они рассказали, что коммивояжер звонит в квартиры, также представляется сотрудником поликлиники или медицинского центра и презентует чудесные аппараты для омоложения.

«Он говорит пенсионерам, что приборы должно предоставлять государство, однако не делает этого, а их медицинский центр по доброте душевной продает теперь технику по низкой цене. Называет разную стоимость, предлагает соседям скинуться, купить и пользоваться по очереди. Тогда люди поняли, что им зубы заговаривают, и прогнали его. Я хотел его догнать, сделать вид, что хочу купить, и посмотреть, чем все закончится, но продавец быстро убежал», — поделился житель дома Андрей Котельников.







В Сети по запросу «Алмаз-03» и «Миотон» выпадает множество сайтов интернет-магазинов. Купить эти аппараты для массажа, миостимуляции и подтягивания кожи в домашних условиях можно по цене в пределах 2—4 тысяч рублей. Причем за оба.





Схема старая, действует с незапамятных времен «чистильщиков ковров», которые стали гостями в квартирах едва ли не каждого жителя области и продавали, может, и неплохие, но уж слишком дорогие пылесосы. Той же невероятной накруткой цен занимались и представители косметических фирм, продавцы сковородок, текстиля и одежды.

Как правило, жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. Немудрено. Пожилых людей легче расположить к себе, заговорить и обдурить.

С целью завладения имуществом или деньгами жертвы преступники используют множество схем: продают пенсионерам препараты, якобы имеющие лекарственные свойства, предлагают участвовать в различных «конкурсах» и «лотереях», а также обменять имеющиеся денежные средства на купюры нового образца и прочее.

С целью сохранения ваших денежных средств и имущества сотрудники полиции напоминают гражданам: не забывайте запирать входную дверь, находясь дома и выходя даже ненадолго; не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах; не впускайте в квартиру незнакомых людей; не открывайте дверь незнакомым людям.

«Если посторонние представляются сотрудниками социальной или любой другой службы, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек и направляли ли его к вам. Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими», — напомнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как ранее писал наш сайт, в марте 2021 года в Челябинске осудили двух женщин, похищавших деньги у пожилых южноуральцев. Злоумышленницы, пользуясь доверчивостью пенсионеров, представляясь врачами, сотрудницами коммунальных и социальных служб, похитили имущество 11 потерпевших, проживавших на территории Челябинска, Коркино и Златоуста. Суммы похищенного составляли от 20 до 145 тысяч рублей. Женщин приговорили к реальным срокам в колониях общего режима.