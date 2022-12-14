В Златоусте мужчина пойдет под суд за обстрел автомобиля соседа

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему

Прокуратура Златоуста направила в суд уголовное дело 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества (статья 213 УК РФ, статья 167 УК РФ). Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, мужчине помешала громкая музыка, доносящаяся из соседней квартиры. Он решил отомстить и выстрелил из арбалета в припаркованную во дворе Mazda.Как выяснилось позже, хозяин испорченной машины не имел никакого отношения к шумящему соседу — потерпевший живет в другом подъезде.

«Ущерб составил 110 тысяч рублей. Обвиняемый его компенсировал», — рассказали в прокуратуре области.

Дело рассмотрит Златоустовский городской суд.