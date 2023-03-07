В Златоусте мужчина попал под суд, заразив подругу ВИЧ‑инфекцией

Обвиняемый знал о болезни, но не предупредил об этом женщину

Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в заражении женщины ВИЧ-инфекцией (часть 2 статьи 122 УК РФ). Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемого поставили на учет в медицинском учреждении после подтверждения диагноза. Врачи предупредили больного об уголовной ответственности за заражение другого лица.

Тем не менее мужчина неоднократно вступал в незащищенную половую связь со своей подругой из Кусинского района. Женщина заразилась ВИЧ.

«Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.