Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в заражении женщины ВИЧ-инфекцией (часть 2 статьи 122 УК РФ). Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемого поставили на учет в медицинском учреждении после подтверждения диагноза. Врачи предупредили больного об уголовной ответственности за заражение другого лица.
Тем не менее мужчина неоднократно вступал в незащищенную половую связь со своей подругой из Кусинского района. Женщина заразилась ВИЧ.
«Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в прокуратуре.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.