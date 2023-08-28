В Златоусте мужчина отговорил свою супругу оформлять кредит по указке неизвестных

Мошенники неделю уговаривали женщину взять заем в размере 700 тысяч рублей

В Златоусте 62-летняя женщина на протяжении недели общалась с мошенниками, и они почти уговорили ее оформить кредит в размере 700 тысяч рублей. Однако планам аферистов помешал супруг местной жительницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительной структуры. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит и нужно оформить встречный, чтобы аннулировать заявку. Жительница Златоуста ответила, что проверит эту информацию в банке. Затем на протяжении почти недели ей звонили разные люди, которые представлялись финансистами, сотрудниками службы безопасности и убеждали ее оформить кредит.

Наконец женщина сдалась и установила приложение, которое ей рекомендовали неизвестные. Оно оказалось программой удаленного доступа. Они велели потерпевшей войти в банковское приложение и подать заявку на получение кредита в размере 700 тысяч рублей. Но тут в диалог вмешался супруг женщины. Вместе они обсудили ситуацию и пришли к выводу, что их обманывают. После этого они позвонили в банк и сообщили о произошедшем в полицию.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!