В Златоусте мошенница обманом оформила кредит

Женщина предоставила сотрудникам банка ложные данные

В Златоусте Челябинской области местная жительница оформила кредит, не имея намерения его выплачивать. В полицию с заявлением о мошенничестве обратился представитель банка, сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Представитель организации сообщил, что в банк поступила заявка на оформление кредита на сумму более 33 тысяч рублей. Заявка была одобрена и деньги перечислены на карту клиента. Однако вскоре сотрудники выяснили, что клиент предоставил о себе ложные данные и обманом получил деньги.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных мероприятий задержана подозреваемая, 1978 года рождения. Установлено, что денежные средства женщина потратила на личные нужды, оформив онлайн-кредит и не имея намерений его выплачивать»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. В ее отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.