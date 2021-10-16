В Златоусте мошенники списали с карты пенсионера более ста тысяч рублей

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы

В Златоусте местные жители под предлогом оказания помощи пожилому мужчине списали с его банковской карты пенсионные начисления и пособия в размере 104 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

63-летний южноуралец рассказал правоохранителям, что он вернулся из тюрьмы, и двое местных жителей решили оказать ему помощь, предоставив временное жилье. Спустя некоторое время после заселения он узнал о том, что с его карты списаны деньги в размере 104 тысяч рублей.

В ходе проведения необходимой проверки полицейские выяснили, что к краже средств причастны неработающие и несудимые 33-летний и 30-летний местные жители. Они узнали, что у пенсионера есть банковский счет, и, воспользовавшись его доверием и телефоном, установили мобильный банк, привязав к нему свой номер телефона и списав все средства. Деньги мошенники потратили на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 6 лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении злоумышленников избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.