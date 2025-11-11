В Златоусте мошенники под видом настройки 5G похитили более 9 млн у семейной пары

Поддавшись уговорам, мужчина и его жена скачали на свои смартфоны вредоносные программы, предоставленные «специалистом»

Супруги из Златоуста лишились более 9 миллионов рублей, попавшись на крючок кибермошенников. Их сбережения похитили под предлогом обновления оборудования для работы в мобильной сети нового поколения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как рассказал в полиции 56-летний местный житель, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из сотовых операторов и убедительно заявил о необходимости срочно заменить оборудование и установить обновление для работы в сети 5G.

Поддавшись уговорам, мужчина и его жена скачали и установили на свои смартфоны вредоносные программы, предоставленные «специалистом». После этого оба на шесть часов потеряли контроль над своими устройствами.

«В это время мошенники, оставаясь на связи и убеждая пенсионеров в нормальном ходе процесса обновления, дистанционно, через мобильные банки, переводили деньги, накопленные супругами за долгие годы. О том, что счета опустошены, потерпевшие узнали после перезагрузки телефонов и обращения в службы поддержки банков», — отмечается в сообщении.

Следственным отделом ОМВД по Златоусту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников.