В Златоусте молодая мама перевела мошенникам 430 тысяч рублей

Женщина искала подработку в интернете

В Златоусте 27-летняя женщина в декрете искала подработку и стала жертвой схемы «заработка на инвестициях». Потерпевшая перевела мошенникам 430 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина нашла вакансию по перепечатке текстов, но ей позвонили и предложили стать трейдером, зарабатывать на биржевых торгах. Мошенники уговорили жертву установить на телефон специальное приложение. Молодая мама сделала первые вложения, а злоумышленники требовали все больше, загнав ее в кредиты.

«Чаще всего по телефону вы общаетесь с мошенниками, а не специалистами банков и аналитиками биржевых сайтов. И вложенные вами „инвестиции“ не только не принесут прибыль, но и никогда не вернутся», — напомнили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, мошенники ищут жертв мнимого заработка на сайтах знакомств.