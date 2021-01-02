В Златоусте многодетная семья лишилась дома при пожаре

Огонь уничтожил два автомобиля и баню

В Златоусте ночью 2 января вспыхнул дом. В результате ЧП супруги и трое детей лишились крыши над головой.

В ночь происшествия хозяин дома был на работе. Его жена и трое детей (годовалый мальчик, 9-летняя девочка и 13-летний мальчик) были дома. К счастью, люди успели спастись. Но пламенем уничтожило дом, баню и два автомобиля.

Как рассказали местные жители, семья переехала совсем недавно. В ночь пожара соседи проснулись, когда залаяла собака. Пожарных вызвали поздно, так как домочадцы спали. Теперь родители и трое детей остались без вещей и жилья. Организован сбор вещей первой необходимости.

Причину пожара выяснят специалисты. По словам соседей, в бане могла загореться печь.