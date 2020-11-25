В Златоусте местная жительница стала жертвой телефонных мошенников

Потерпевшая могла потерять в два раза больше денежных средств, но вовремя вспомнила рекомендации полицейских.

Жительница Златоуста лишилась 300 000 рублей, доверившись телефонным мошенникам. Однако она могла потерять в два раза больше денег, если бы не позвонила в банк и не проверила информацию.



Злоумышленники вновь представились сотрудниками банка. Они позвонили женщине на телефон и рассказали, что на неё в Сочи якобы оформляют кредит на 660 000 рублей для покупки стройматериалов. Растерявшись, она согласилась выполнить их условия.

«Следуя инструкциям неизвестных лиц, которые ей звонили в дальнейшем, потерпевшая на самом деле оформила на себя кредит на данную сумму и перевела около 300 тысяч рублей на счета злоумышленников. После данных манипуляций мужчина сообщил, что они созвонятся на следующий день, чтобы вернуть оставшуюся половину денежных средств в банк»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Именно в этот момент женщина вспомнила о предупреждениях полицейских. Она решила позвонить в банк и уточнить информацию. В итоге женщина выяснила, что стала жертвой мошенников.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 („Мошенничество“) Уголовного кодекса России. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— добавили представители областного ГУ МВД.

Сейчас полицейские разыскивают преступников. В ГУ МВД добавили, что при поступлении звонка с сообщением о сомнительных операциях по счетам необходимо самостоятельно перезвонить в банк по номеру, который указан на карте.