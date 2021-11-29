В Златоусте матери вынесли приговор за истязание детей

Женщина физически наказывала несовершеннолетних за провинности

В Златоусте суд вынес приговор 42-летней жительнице. Женщина признана виновной в истязании своих детей и неисполнении родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

С июля 2020 по апрель 2021 года женщина начала употреблять алкоголь из-за потери работы. В связи с этим она причиняла физические и нравственные страдания своим несовершеннолетним детям 13 и 10 лет за незначительные провинности.

«За указанный период установлено десять фактов причинения телесных повреждений несовершеннолетним», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд учел смягчающие обстоятельства, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие в настоящее время у подсудимой работы и исправление ситуации. В результате ей назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.