В Златоусте мать-кукушка спряталась от приставов в собачьей будке

Женщина давно не платит алименты своим маленьким детям

Мать четырех детей из Златоуста пыталась скрыться от судебных приставов, которые пришли требовать выплат по алиментам, и залезла в собачью будку. О курьезном случае сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Челябинской области.

Трое детей нерадивой гражданки живут отдельно. Старшая, совершеннолетняя, девочка опекает младших сестру и брата. Она и должна получать алименты. Еще один малыш в детском доме. Но мать-кукушка не заботится ни о ком. Женщина занята пьянками и гулянками.

Так как имущества и доходов у гражданки нет, а счета пусты, встал вопрос о более жестких санкциях. Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ. А в суд гражданку-кукушку доставили принудительно.

«Калитку открыл сожитель должницы и заявил, что гражданки нет дома. Судебные приставы решили проверить двор и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Нисколько не сконфузившись, вся в пыли и трухе, она выбралась из своего укрытия, после чего была отправлена в суд», — отмечают в пресс-службе.

Дальнейшее уклонение от оплаты алиментов грозит возбуждением уголовного дела.

В Чебаркуле между тем судебные приставы восстановили репутацию двух местных жительниц, которым бывший работодатель испортил трудовые книжки.

Ранее приставы разыскали пропавшую челябинку в Мексике.