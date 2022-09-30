В Златоусте мастер по ремонту обманул 11 клиентов на миллион рублей

По версии следствия, мужчина брал деньги за услуги, но работу так и не завершил

В Златоусте задержали 45-летнего мастера по ремонту, подозреваемого в мошенничестве почти на миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Как рассказали в региональном полицейском главке, златоустовец предлагал услуги по ремонту квартир и частных домов. Он брал с клиентов деньги, часть из которых присвоил. Перед потерпевшими отчитывался фиктивными накладными, выполняя только часть работ по смете.

Есть пострадавшие, которые давали мужчине деньги в долг под проценты, однако средства он так и не вернул.

«В числе потерпевших от его действий оказались молодые и пожилые люди в возрасте от 23 до 70 лет. Одним он не вернул займы от 30 до 260 тысяч рублей, другим остался должен за ремонт от 8 до 210 тысяч рублей. Всего установлено одиннадцать потерпевших, которые лишились в общей сложности порядка миллиона рублей», — рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Как ранее сообщал наш сайт, в Советском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Михаила Тетенькина. Мужчина, по версии следствия, брал деньги с клиентов за изготовление кухонной мебели, однако обязательства не выполнил и средства не вернул.