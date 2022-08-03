В Златоусте маршрутка попала в массовое ДТП с двумя иномарками

Водитель Газели не занял свою полосу при развороте

В Златоусте вечером 3 августа на улице 40-летия Победы столкнулись Газель и две «Тойоты» — «Авенсис» и «Кололла». По предварительном данным, водитель маршрутки не занял крайнее левое положение при развороте с правой полосы налево. По данным пресс-службы областной ГИБДД, пострадавших в аварии нет.

ДТП произошло в 18:30 возле дома № 16 А по улице 40-летия Победы. Водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не занял крайнее левое положение на проезжей части, осуществляя разворот с правой полосы. При этом маршрутка столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Авенсис». Иномарка, в свою очередь, наехала на движущуюся «Короллу».

В результате ДТП пострадавших нет.