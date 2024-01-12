В Златоусте ликвидируют крупный пожар в деревообрабатывающем цехе

Площадь возгорания составила 1 тысячу кв. метров

В Златоусте горит деревообрабатывающий цех. В эти минуты огонь уже перекинулся на кровлю, по данным ГУ МЧС России по Челябинской области, силы для ликвидации возгорания наращиваются. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

Цех расположен на улице Лесной, в 10:40 площадь возгорания составила 500 кв. метров, а уже через полчаса — 100 кв. м.

«На месте создан штаб пожаротушения. Создано два боевых участка. Принято решение об усилении группировки. Принимаются все необходимые меры к локализации пожара», — пояснили в МЧС.

Информация уточняется.