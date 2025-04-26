В Златоусте коммунальщиков осудили за кражу 7 млн рублей

Обвиняемые похитили деньги, выделенные на транспортировку мусора на полигон

Златоустовский городской суд вынес приговор замдиректора муниципального учреждения «Благоустройство» и первому замруководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» по делу о хищении семи миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области

Злоумышленники, действуя по предварительному сговору, присвоили крупную сумму, которая была выделена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на транспортировку и размещение на полигоне ТБО мусора. Преступление выявили сотрудники ФСБ в марте 2022 года.

В отношении коммунальщиков было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Судом замдиректора МБУ «Благоустройство» приговорен к трем годам лишения свободы, его подельник — к 4,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, оба чиновника не смогут занимать должности в госструктурах на протяжении двух и пяти лет соответственно.