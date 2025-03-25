В Златоусте киберполицейские задержали интернет-вымогателя

Потерпевший перевел подозреваемому более трех миллионов рублей

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по Челябинской области совместно с уголовным розыском и ОМОНом провели операцию «Правопорядок» и задержали 34‑летнего жителя Златоуста. Его подозревают в вымогательстве (статья 163 УК РФ). Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина, используя фейковый профиль девушки на сайте знакомств, выманил у 41‑летнего жителя Подмосковья более 3 миллионов рублей. Схема проста, но эффективна: он вступал в интимную переписку, а затем шантажировал жертву распространением компрометирующих материалов. Это далеко не первое его преступление — ранее он уже был судим за мошенничество, грабеж и вымогательство. Подозреваемый водворен в ИВС.

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