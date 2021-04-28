В Златоусте хозяйка оставила пса взаперти без еды и воды

Возбуждено уголовное дело

Полицейские Златоуста возбудили уголовное дело в отношении хозяйки пса породы йоркширский терьер. Женщина заперла собаку в квартире и уехала в Челябинск. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На длительный вой собаки пожаловались соседи женщины, проживающие в многоквартирном доме по улице М. Горького.

«В ходе беседы с жильцами дома было установлено, что в квартире проживает женщина, 1993 года рождения, имеет в собственности собаку породы йоркширский терьер, на протяжении нескольких дней отсутствует дома. В квартиру никто не проходит, за собакой уход не осуществляется, животное не в полной мере осуществляет естественные потребности, что в свою очередь может повлечь за собой смерть пса», — рассказали в региональном полицейском главке.

Участковый уполномоченный установил, что женщина находится в Челябинске и домой не собирается. В ее отсутствие полицейский подкормил пса через щель в двери.

После возвращения хозяйки выяснилось, что у животного отсутствовали еда и вода. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Как ранее сообщал наш сайт, в одной из квартир дома на улице Омской в Челябинске погибли 20 кошек. Животные буквально съели друг друга из-за отсутствия пищи и воды в течение почти двух месяцев.