В Златоусте из‑за пожара в подвале поликлиники эвакуировались 60 человек

Пожарные быстро справились с огнем

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Сегодня утром, 24 марта, в подвале поликлиники при городской больнице № 3 в Златоусте вспыхнул мусор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«По прибытии установлено, что в подвале происходило горение мусора на площади 1 кв. м, ликвидировано до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет.

А в Миассе накануне вечером на пожаре в частном доме очевидцы спасли пожилую женщину.