В Златоусте из-за пожара в общежитии на улицу эвакуировали 21 человека

Жители города пишут в соцсетях, что поджоги в этом здании происходят регулярно

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На первом этаже общежития по улице Румянцева, 2 в Златоусте случился пожар. Пожарные эвакуировали 21 человека, в том числе девять детей. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул в здании накануне поздно вечером.

«Для проведения разведки и тушения было сформировано четыре звена газодымозащитной службы. Пожарные вывели из опасной зоны 21 человека, в том числе девять детей. Открытое горение ликвидировано на площади 6 квадратных метров. Причина возгорания уточняется», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

В паблике «ЧП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители пишут, что в здании регулярно происходят пожары из-за «игр» подростков.