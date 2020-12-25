В Златоусте из-за коммунальной аварии без отопления остались 72 дома

Также без тепла оказались девять социальных объектов

В Златоусте ночью 25 декабря произошел прорыв на теплотрассе в районе дома 7 по улице Тульская. Отопление отключили в 72 многоквартирных домах и девяти объектах социальной сферы.

В городской мэрии заявили, что в школах сократят занятия. Школьников ждут три урока и выставление оценок. Родителей дошкольников просят по возможности оставить детей дома. Для остальных будут работать дежурные группы с обогревателями.

«Работы по устранению аварии велись всю ночь, сейчас продолжаются. Работы проводят специалисты АО „Златмаш“. Ситуация под контролем городских властей — на месте находятся глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский и его заместитель по инфраструктуре Вячеслав Бобылев», — сообщили в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

В ближайшее время обещают восстановить горячее водоснабжение в домах.