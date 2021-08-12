В Златоусте из горящего жилого дома эвакуировали людей

Одному человеку понадобилась медицинская помощь

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 12 августа, в многоквартирном доме по улице Октябрьской в Златоусте в квартире на третьем этаже вспыхнул пожар и перекинулся на этаж выше. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже. Разбушевавшееся пламя охватило еще одну квартиру — этажом выше. На месте работали три звена МЧС и газоспасательной службы.

«С помощью автокрана из здания эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей. Еще пять человек вышли из дома самостоятельно. Есть пострадавший — он надышался угарным газом, понадобилась помощь медиков», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Причины возгорания пока неизвестны.