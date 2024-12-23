В Златоусте и Челябинске «новогодние персонажи» рекламируют наркотики прямо на улице

Полиция устанавливает все обстоятельства

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Очевидцы прислали в редакцию ИА «Первое областное» кадры из Златоуста и Челябинска. На видео Дед Мороз и Гринч танцуют на оживленной улице с колонкой, на которой наклеен логотип интернет-магазина наркотиков.

Совсем не Jingle Bells звучит из колонок «промоутеров», поэтому нам пришлось приглушить эту песню. В нескольких незатейливых строчках перечисляются названия запрещенных веществ.

«Полиция принимает меры по установлению причастных к незаконной деятельности и привлечению их к ответственности», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

По данным ИА «Первое областное», устроить перформанс и в Челябинске, и в Златоусте мог один человек.